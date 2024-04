Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Krechting - Bei Aufprall schwer verletzt

Rhede-Krechting (ots)

Unfallort: Rhede-Krechting, Rheder Straße;

Unfallzeit: 29.04.2024, 07.45 Uhr;

In Rhede-Krechting ist der Fahrer eines Motorrollers am Montag auf ein geparktes Fahrzeug aufgefahren. Dabei erlitt der 75-Jährige schwere Verletzungen; Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Rheder hatte gegen 07.45 Uhr die Rheder Straße in Richtung Büngerner Allee befahren. Dort kam es aus ungeklärter Ursache zu der Kollision. (to)

