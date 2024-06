Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Rucksack aus Fahrradkorb entwendet; Zeuge schnappt Täter

Heidelberg (ots)

Am späten Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, entwendete ein 17-Jähriger einen Rucksack aus dem Fahrradkorb einer Radfahrerin. Die 51-jährige Radfahrerin stand auf der Kurfürsten-Anlage an einer roten Ampel, als der 17-Jährige den Rucksack, unbemerkt von ihr, aus dem Fahrradkorb entwendete und im Anschluss in Richtung Schwanenteichanlage davonrannte. Ein aufmerksamer Straßenbahnfahrer jedoch konnte die Tat beobachten und zeigte der Radfahrerin den davonrennenden Täter. Ein weiterer Zeuge, welcher ebenfalls auf die Tat aufmerksam wurde, nahm währenddessen die Verfolgung des 17-jährigen Täters auf. Nach kurzer Zeit konnte der Zeuge den Mann tatsächlich stellen und ihn der hinzugerufenen Polizei übergeben. Des Rucksacks hatte sich der Täter allerdings zwischenzeitig entledigt. Nach kurzer Suche durch die nun ebenfalls hinzugekommene Radfahrerin, konnte der gestohlene Rucksack in einem Gebüsch aufgefunden werden. Gefehlt hatte nichts, der Rucksack konnte der Radfahrerin wieder ausgehändigt werden. /ef

