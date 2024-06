Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6-Sinsheim/RNK - Fahrzeug überschlagen - PM 2

Sinsheim/RNK (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am heutigen Tage, kurz nach 15.30 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der BAB 6, in Höhe Sinsheim/Süd Richtung Mannheim. Nach derzeitigen Kenntnisstand kam der Unfallverursacher mit seinem Pkw Nissan aus noch unbekannter Ursache vom mittleren Fahrstreifen nach rechts ab und kollidierte mit einem dort fahrenden LKW. Anschließend überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Hierbei wurden der Fahrer und seine Mitfahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 20.000EUR, davon 15.000EUR am Pkw.

