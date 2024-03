Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 24- und 28-Jährige zu Hausfriedensbruch und versuchtem Diebstahl tatverdächtig

Saalfeld (ots)

Am Sonntagabend wurden zwei Frauen beim versuchten Diebstahl in Saalfeld überrascht. Die beiden polizeilich hinreichend Bekannten hatten sich offensichtlich Zutritt in ein unbewohntes Haus in der Saalfelder Klostergasse verschafft und dort mehrere Wohnungen betreten. Beim Versuch, ein aufgefundenes Fahrrad zum Abtransport bereitzustellen, wurden die Frauen (24 und 28 Jahre alt, beide deutsch) durch den Vermieter überrascht. Einer Person gelang die Flucht, die andere 24-jährige Täterin konnte an die zwischenzeitlich hinzugeeilten Polizeibeamten übergeben werden. Bei ihr wurden u.a. aktuelle Fingerabdrücke und Lichtbilder abgenommen bzw. gefertigt sowie eine Vernehmung durchgeführt. Die Ermittlungen zum Hausfriedensbruch sowie dem versuchten Diebstahl durch die beiden dauern an.

