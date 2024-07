POL-NE: Unbekannter überfällt Restaurantbetreiber

Neuss (ots) - Einen Ladendieb haben Polizeibeamte am Donnerstag (27.06.), gegen 17:00 Uhr, in einem Kaufhaus an der Niederstraße vorläufig festgenommen. Der 19 Jahre alte Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit hatte mit zwei bislang unbekannten Mittätern versucht, Waren in einem dreistelligen Wert zu stehlen. Ladendetektive hatten das Trio bei der Tat beobachtet, letztendlich aber nur den Heranwachsenden bis zum ...

mehr