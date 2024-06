Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: VU-Flucht am 19.06.2024 im Lerchenweg/Lampertheim

Lampertheim (ots)

Am Dienstag (19.06), wurde gegen 03:00 Uhr im Lerchenweg in 68623 Lampertheim ein geparkter blauer Kia Sportage beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelte es sich um eine schwarze Limousine. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 5000,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Lampertheim unter der Rufnummer +49 6206 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell