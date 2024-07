Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kaarster wird von Handykäufer angegriffen

Kaarst (ots)

Ein 28 Jahre alter Kaarster hatte sich am Sonntag (30.06.), gegen 12:00 Uhr, zu einem Handyverkauf verabredet. Das Handy inserierte er auf einer Internetplattform. Ein männlicher Käufer holte das Smartphone ab und verließ das Treffen mit einem Pkw mit Düsseldorfer Kennzeichen. Nachdem der Verkauf abgeschlossen war, wurde der Kaarster nochmals über die Internetplattform kontaktiert, da das Handy nicht funktionieren würde. Gegen 16:50 Uhr kam der Käufer mit einer weiteren unbekannten Person mit einem dunklen PKW (Mönchengladbacher-Kennzeichen) an die Antoniusstraße in Kaarst. Der Käufer stieg aus dem Fahrzeug aus und griff den 28-Jährigen körperlich an. Der Unbekannte drohte ihm und forderte das Geld für das Handy sowie weiteres Bargeld, welches der Kaarster aushändigte.

Die beiden Männer flüchteten mit dem Pkw in Richtung Wattmannstraße. Der Käufer sei circa 190-195 Zentimeter groß, habe einen 3-Tage-Bart und eine Halbglatze. Er sei kräftig gebaut, um die 40 Jahre alt und sprach akzentfreies deutsch. Er trug ein Polohemd und eine Jeans. Die andere Person sei männlich, circa 165 Zentimeter groß, kräftig gebaut, um die 40 Jahre alt und hatte blonde Haare sowie einen blonden Bart.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu den Fahrzeugen, den Kennzeichen oder zu den beiden Personen machen. Zeugen werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell