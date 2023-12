Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht: Unbekannter verletzt Scooter-Fahrerin leicht und flüchtet

Hamm-Mitte (ots)

Die 24-jährige Fahrerin eines E-Scooters wurde am Donnerstag, 28. Dezember, gegen 17.34 Uhr, bei einem Verkehrsunfall am Westenwall leicht verletzt - der flüchtige Fahrzeugführer fuhr anschließend in das Parkhaus des dortigen Einkaufscenters.

Die Frau aus Hamm war mit ihrem Scooter auf dem nördlichen Radweg in Richtung Hafenstraße unterwegs, als sie mit dem Fahrzeug des Unbekannten zusammenstieß.

Dieser querte die Fahrbahn und beabsichtigte in das Parkhaus des dortigen Einkaufscenters zu fahren.

In Folge des Verkehrsunfalles verletzte sich die Scooter-Fahrerin leicht. Der Unbekannte setzte trotz Zusammenstoß seine Fahrt in das Parkhaus fort.

Hinweise zum Flüchtigen oder dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell