POL-HAM: BMW bei Unfallflucht beschädigt

Hamm (ots) - Silvester markiert den Übergang in ein neues Jahr und auch in dieser Silvesternacht und am Neujahrstag ist die Polizei Hamm für Ihre Sicherheit gemeinsam mit der Stadt Hamm im Einsatz. Polizeipräsident Thomas Kubera: "Feiern und Gemeinschaft bedeuten nicht nur Spaß und Freude, sondern auch Verantwortung und Rücksichtnahme." Das Ziel sei es, allen Bürgerinnen und Bürgern einen sicheren und unbeschwerten Jahreswechsel zu ermöglichen. Unter dem Dach der ...

