Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Jagdwilderei - Opferstock aufgebrochen - Reifen zerstochen

Aalen (ots)

Aalen: Reifen zerstochen

An einem Chevrolet, der am Samstag zwischen 6 Uhr und 14.30 Uhr in der Dolomitstraße auf dem Hof einer Firma geparkt war, wurde in dieser Zeit der rechte vordere Reifen zerstochen. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 97960 entgegen.

Heubach: Opferstock aufgebrochen

In der Kirche in der Rosensteinstraße wurde am Sonntag zwischen 8:30 Uhr und 17:30 Uhr der Opferstock mit einem Brecheisen aufgebrochen. Aus dem Opferstock wurden etwa 20-25 Euro entwendet. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 8776 entgegen.

Aalen: Jagdwilderei

Im Jagdrevier Mönchsbuch, nördlich des Parkhauses des Ostalbklinikums, konnte durch den Jagdpächter am Montag, 08.07.24, ein toter Rehbock aufgefunden werden, der dort bereits 24-48 Stunden lag. Am Freitag, 12.07.24, konnte durch den Jagdpächter im selben Revierbereich ein getötetes Rehkitz festgestellt werden. Die Liegezeit betrug ebenfalls etwa 48 Stunden. Beide Tiere wurden offensichtlich erschossen. Durch das Arbeitsgebiet Gewerbe / Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen wurden zwischenzeitlich Ermittlungen wegen Jagdwilderei aufgenommen. Personen, die in den vergangenen Wochen verdächtige Wahrnehmungen oder Personen festgestellt haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07961 9300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell