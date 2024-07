Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeiliche Info-Stände zum Thema Betrugsstraftaten und Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

In den kommenden Wochen bietet das Polizeipräsidium Aalen erneut Präventionsveranstaltungen an. Uniformierte Beamte werden an Bürger-Info-Ständen rund um die Betrugsmaschen "Gewinnversprechen", "falscher Polizeibeamter", "Enkeltrick" und "Schockanruf" aufklären und hilfreiche Tipps geben, wie man sich hiervor effektiv schützen kann. An folgenden Terminen können sich Bürgerinnen und Bürger rund um das Thema Betrug informieren:

25.07.2024, 08:30-12:00 Uhr, Winnenden, Wochenmarkt

30.07.2024, 08:30-12:00 Uhr, Remshalden-Grunbach, Wochenmarkt

31.07.2024, 08:00-12:00 Uhr, Backnang, Wochenmarkt

01.08.2024, 09:00-12:00 Uhr, Weinstadt-Beutelsbach, Marktplatz 1

09.08.2024, 09:00-12:30 Uhr, Murrhardt, Wochenmarkt

14.08.2024, 09:00-12:30 Uhr, Waiblingen, Wochenmarkt

Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Fahrraddiebstählen werden auch zu diesem Kriminalitätsphänomen entsprechende Präventions-Stände der Polizei mit Empfehlungen zum bestmöglichen Diebstahlschutz aufgebaut. An folgenden Terminen können sich Bürgerinnen und Bürger hierüber informieren:

26.07.2024, 09:00-12:30 Uhr, Murrhardt, Wochenmarkt

29.07.2024, 09:00-12:00 Uhr, Fellbach, Bahnhof

01.08.2024, 11:00-14:00 Uhr, Waiblingen, Freibad (Eingang)

02.08.2024, 09:00-12:30 Uhr, Schorndorf Ziegeleibad, Freibad(Eingang)

05.08.2024, 09:00-12:00 Uhr, Waiblingen, Bahnhof

06.08.2024, 08:30-12:00 Uhr, Remshalden-Grunbach, Reinhold-Meier-Pl.

07.08.2024, 09:00-13:00 Uhr, Backnang, Wochenmarkt

08.08.2024, 11:00-15:00 Uhr, Ebnisee (Parkplatz)

15.08.2024, 08:30-12.00 Uhr, Winnenden, Bahnhof

