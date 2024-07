Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten - Einbrüche - Diesel entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Rot am See: Radfahrer leichtverletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein Fahrradfahrer bei einem Unfall am Montagnachmittag zu. Der 16-Jährige querte mit seinem Rad gegen 16 Uhr die Bahnhofstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei stieß er mit einem 37 Jahre alten Golf-Fahrer zusammen, wodurch er stürzte. Es entstand zudem geringer Sachschaden.

Gerabronn: Unfallflucht

Rund 1000 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem Audi A5, der am Sonntagnachmittag in der Goethestraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951/4800 entgegen.

Crailsheim: Auffahrunfall

Ein 26 Jahre alter BMW-Fahrer musste am Montagnachmittag in der Haller Straße anhalten. Ein nachfolgernder 19-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Golf auf. Es entstand rund 10000 Euro Sachschaden. Der Golf musste abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt.

Gaildorf: Einbruchsversuch

Im Zeitraum der ersten drei Juliwochen versuchte ein Einbrecher in ein Wohnhaus In der Au einzubrechen. Er scheiterte dabei an seinem Versuch, die Terrassentüre aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen oder Fahrzeuge im dortigen Wohngebiet nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Motorradfahrer fährt auf PKW auf

Mit seiner BMW befuhr am Montag um 20:45 Uhr ein 58-Jähriger die Ellwanger Straße in Richtung Schwäbisch Hall. An einer dortigen Baustellenampel erkannte er zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm stehen und fuhr auf einen VW Tiguan auf. Hierbei kippte das Motorrad zur Seite, der Fahrer stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch

Zwischen 15:45 Uhr und 20:50 Uhr am Montag drangen bislang unbekannte Einbrecher in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Heilbronner Straße ein. Aus der Wohnung wurde augenscheinlich nichts entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Diesel entwendet

Zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Montag, 13 Uhr, wurde an einem PKW, der am Bahnhof Hessental geparkt war, der Tankdeckel aufgebrochen und aus dem Tank mindestens 15 Liter Diesel entwendet. Durch das Aufbrechen des Deckels entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. An einem weiteren Fahrzeug, welches ebenfalls am Bahnhof geparkt war, wurde ebenfalls versucht den Tankdeckel aufzubrechen. Zudem wurde an diesem Fahrzeug der Kühler beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall entgegen. Telefon 0791 4000

Schwäbisch Hall: Geparkten PKW beschädigt

Ein VW Passat, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Steinbeisweg geparkt war, wurde am Montag zwischen 7:50 Uhr und 13 Uhr von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell