Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis/Abtsgmünd: Brand in Wohnaus

Aalen (ots)

Abtsgmünd-Hohenstadt: Brand in Wohnhaus

80 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen der Feuerwehr, drei Polizeistreifen und zwölf Rettungskräfte mit sechs Fahrzeugen waren am frühen Dienstagmorgen bei einem Brand in der Uhlandstraße im Einsatz. Nach derzeitigen Ermittlungen brach gegen 2:40 Uhr ein Feuer in der Küche eines dortigen Wohnhauses im Erdgeschoss aus. Drei der Bewohner des Hauses wurden leicht verletzt und konnten durch die eingetroffene Feuerwehr aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht werden. Sie wurden zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Ein vierter Bewohner befand sich nicht zu Hause. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten ebenfalls leicht. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Der Sachschaden wird bislang auf 200.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache dauern an.

