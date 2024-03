Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Obersimten (ots)

Am Donnerstag, 28.03.2024 gegen 19:45 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit einem grauen Fiat Sedici die L484 von Obersimten in Fahrtrichtung Pirmasens. In der ersten Kurve zwischen Pirmasens und Niedersimten kam ihm ein dunkelblauer PKW entgegen. Dieser touchierte mit seinem linken Außenspiegel den linken Außenspiegel des Fiat und fuhr weiter ohne anzuhalten in Richtung Niedersimten. Aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse kann das entgegenkommende Fahrzeug nur vage beschrieben werden. Womöglich handelt es sich um einen dunkelblauen PKW der Marke Volkswagen oder Skoda. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Bislang liegen keine weiteren Hinweise auf den Verursacher vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache entgegen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell