Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, 28.03.2024 gegen 20:30 Uhr parkte eine 35-Jährige ihre graue Mercedes A-Klasse auf dem Parkdeck des Kaufland-Marktes in der Wiesenstraße in Pirmasens. Nachdem sie gegen 20:40 Uhr zurückkam, bemerkte sie Schäden an dem rechten, hinteren Radkasten, sowie der rechten hinteren Tür des Mercedes. Zuvor stand ein silberner Opel Zafira in der Parkmarkierung daneben, welcher mittlerweile den Parkplatz verlassen hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache entgegen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell