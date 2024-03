Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, 28.03.2024 gegen 15:15 Uhr parkte eine 37-Jährige Frau ihren gelben Peugeot auf dem Kundenparkplatz des Kaufland-Marktes in der Zweibrücker Straße in Pirmasens. Nachdem sie zuhause ankam, bemerkte sie zwei Dellen an der Beifahrertür. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Fahrer oder Beifahrer beim Ein- oder Aussteigen aus einem PKW eine Tür gegen die Beifahrertür gestoßen hat. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache entgegen. |pips

