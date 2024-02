POL-WE: Partnerschaftlich leben ohne Gewalt - Beratungsstelle "pro familia" stellt Trainingsprogramm im Haus der Prävention in Wetzlar vor

Friedberg (ots) - -- Niddatal-Ilbenstadt: Schmuck erbeutet und an Haustür gehebelt - Am Wochenende brachen Diebe in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Krautgarten" ein und scheiterten in der Schönecker Straße an der Haustür eines Mehrfamilienhauses. Am Samstag, zwischen 10.00 Uhr und 19.20 Uhr nutzten die ...

mehr