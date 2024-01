FW-Schermbeck: Unterstützung Rettungsdienst

Feuerwehr Schermbeck

Am Dienstagvormittag um 11:15 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck zur Unterstützung des Rettungsdienstes an die Einsatzstelle "Am alten Friedhof" alarmiert. Die betroffene Person wurde mit der Drehleiter aus dem ersten Stock des Gebäudes gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 12:05 Uhr.

