Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Schermbeck

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schermbeck (ots)

Am 25.01.2024 wurde ein neues Fahrzeug an die Feuerwehr Schermbeck ausgeliefert. Gebaut von der Firma Firma Schlingmann in Dissen auf einem Scania-Fahrgestell wird der GW-L2 (Gerätewagen Logistik) im Löschzug Altschermbeck stationiert sein. Neben Logistikaufgaben wird das Fahrzeug auch für die Abarbeitung von CBRN-Einsätzen (chemisch, biologisch, radiologisch und nuklear) eingesetzt werden und ist dafür mit enstsprechenden Materialien und Geräten ausgestattet. Die offiziele Einweihung des Fahrzeugs erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell