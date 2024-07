POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Geländer beschädigt - Unfall zwischen PKW und E-Scooter-Fahrer

Aalen (ots) - Abtsgmünd-Hohenstadt: Brand in Wohnhaus 80 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen der Feuerwehr, drei Polizeistreifen und zwölf Rettungskräfte mit sechs Fahrzeugen waren am frühen Dienstagmorgen bei einem Brand in der Uhlandstraße im Einsatz. Nach derzeitigen Ermittlungen brach gegen 2:40 Uhr ein Feuer in der Küche eines dortigen Wohnhauses im Erdgeschoss aus. Drei der Bewohner des Hauses wurden leicht ...

