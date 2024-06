Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Motorradfahrer prallt gegen stehenden Streifenwagen

Mainz (ots)

Ein Motorradfahrer flüchtete in der Nacht auf Dienstag vor einer Polizeikontrolle und prallte bei dem Versuch einen Streifenwagen zu Umfahren gegen diesen. Am Motorrad und am Streifenwagen entstand leichter Sachschaden.

Der Beschuldigte gehörte einer Gruppe von sieben Motorradfahrern an, welche um kurz nach Mitternacht in der Mainzer Innenstadt kontrolliert werden sollten, da sie bereits aus der Entfernung hörbar beschleunigten, Motoren aufheulen ließen und somit die Nachtruhe in der Mainzer Innenstadt störten. Beim Einschalten des Blaulichts als Anhaltesignal flüchtete der 19-Jährige jedoch und fuhr in die Große Langgasse ein. Dort kam es zu der Kollision mit einem Streifenwagen der zur Unterstützung der Kontrolle bereits informiert war. Bereits bei der Flucht wurde festgestellt, dass das Kennzeichen so nach oben gebogen war, dass es zur Verhinderung einer Identifizierung nicht lesbar war. Nach dem Aufprall erwirkte der Fahrer den Eindruck, als wolle er weiterflüchten, so dass er zunächst gefesselt werden musste. Die Staatsanwaltschaft Mainz ordnete sein Verhalten als Kfz-Rennen gemäß § 315 d Strafgesetzbuch ein. Dieser Tatbestand kann auch erfüllt sein, wenn alleine versucht wird eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erzielen. Kurz vor der Anhaltestelle ist eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h angeordnet.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins an. Das Motorrad wurde Beweissicherung sichergestellt. Darüber hinaus steht eine Erstellung eines Gutachtens im Raum, da möglicherweise Veränderungen vorgenommen wurden, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt haben könnten, bzw. die Leistung nicht der Führerscheinklasse eines 19-jährigen Fahranfängers entspricht. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Die Kontrolle der restlichen sechs Motorräder verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell