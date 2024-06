PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mit Gewalt in Gaststätte eingebrochen +++ Gartenhütte aufgebrochen +++ Einbrecher verscheucht +++ Schläge nach Ärger im Straßenverkehr +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Mit Gewalt in Gaststätte eingebrochen, Löhnberg, Brunnenstraße, Sonntag, 23.06.2024, 21:30 Uhr bis Dienstag, 25.06.2024, 12:00 Uhr

(wie) In den letzten Tagen sind Unbekannte mit roher Gewalt in eine Löhnberger Gaststätte eingedrungen. Die Täter betraten das Grundstück in der Brunnenstraße und begaben sich zur Gebäuderückseite. Eine dortige Terrassentür brachen sie dann mit einer Spitzhacke auf und gelangte so in das Innere des Gebäudes. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher Bargeld und einen Fernseher der Marke "LG". Wert der Beute und Sachschaden summieren sich auf über 1.000 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Gartenhütte aufgebrochen,

Löhnberg, Industriestraße, Montag, 24.06.2024, 21:00 Uhr bis Dienstag, 25.06.2024, 19:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Löhnberg eine Gartenhütte aufgebrochen worden. Unbekannte Täter betraten einen Schrebergarten in einer Gartensiedlung an der Industriestraße und näherten sich der dortigen Gartenhütte. Hierzu hatten sie eine Kette am Gartentor mit Gewalt geöffnet. Aus der Hütte entwendeten die Diebe schließlich Werkzeug, ein Stromaggregat, einen Fernseher und Süßigkeiten im Wert von insgesamt knapp 500 EUR. Anschließend entkamen die Unbekannten mit der Beute. Die Polizei in Weilburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

3. Einbrecher verscheucht,

Limburg, Elzer Straße, Mittwoch, 26.06.2024, 03:55 Uhr

(wie) In Limburg haben Angestellte einer Lokalität in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Einbrecher überrascht und verscheucht. Die Männer hatten sich noch in der Shisha-Bar in der Elzer Straße aufgehalten, als sie seltsame Geräusche an der verschlossenen Eingangstür vernahmen. Als dieses andauerten, verließen sie das Gebäude über einen Seiteneingang und trafen auf zwei maskierte und schwarz gekleidete Männer. Einer hielt ein Werkzeug in der Hand, der andere hatte ein auffälliges "Adidas"-Emblem auf seiner Hose. Die Einbrecher flohen in Richtung Elz, während die Angestellten die Polizei riefen. Mehrerer Streifen fahndeten zunächst nach den Einbrechern, konnten diese aber nicht mehr ausfindig machen. Bei der anschließenden Tatortaufnahme fanden die Beamten diverse frische Hebelspuren an den Türen des Gebäudes. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Schläge nach Ärger im Straßenverkehr, Brechen, In den Wallgärten, Dienstag, 18.06.2024, 15:00 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag sind in Brechen ein Motorrad- und ein Autofahrer aneinandergeraten, es wurde sogar zugeschlagen. Nach bisherigen Ermittlungen kam es auf der Straße zu einer Konfrontation, die sich in eine aggressive Auseinandersetzung der beiden Männer steigerte. Der Autofahrer soll schließlich in der Straße "In den Wallgärten" die Fahrbahn blockiert und den Motorradfahrer zum Anhalten gezwungen haben. Dazu habe der Autofahrer den Motorradfahrer angeschrien und mehrfach gegen den Helm geschlagen. Erst als ein Unbeteiligter eingriff, ließ der Angreifer von dem 16-Jährigen ab und fuhr davon. Der Autofahrer wurde beschrieben als circa 50 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, schmal gebaut, mit Vollglatze und einem braunen Bart. Der Mann soll außerdem eine Brille getragen haben. Hinweise erbittet die Limburger Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

5. Betrunken auf Parkplatz gedriftet,

Limburg, Westerwaldstraße, Mittwoch, 26.06.2024, 02:45 Uhr

(wie) Ein betrunkener Mann ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit einem Auto auf einem Limburger Parkplatz gedriftet, er wurde festgenommen. Mehrere Anwohner verständigten gegen 02:45 Uhr die Polizei, da es auf einem Supermarktparkplatz in der Westerwaldstraße zu einer lauten Ruhestörung aufgrund eines driftenden BMW kam. Das Quietschen war über die Telefonleitung deutlich zu hören. Die Streifen konnten das Fahrzeug stoppen und kontrollieren. Die Spuren des vorangegangenen Driftens waren auf dem Parkplatz und an dem Auto zu sehen. Der 20-jährige Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss und wurde daher festgenommen. Ein Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Nach einer Blutentnahme durfte der Mann die Polizeidienststelle wieder verlassen, sein Führerschein wurde einbehalten. Ein entsprechendes Strafverfahren leiteten die Beamten ein.

6. Auto brennt auf Parkplatz,

Löhnberg, Industriestraße, Dienstag, 18.06.2024, 22:45 Uhr

(wie) Am späten Dienstagabend ist auf einem Parkplatz in Löhnberg ein Pkw in Flammen aufgegangen. Ein 28-Jähriger war gegen 22:45 Uhr auf den Parkplatz eines Mineralwasserunternehmens in der Industriestraße gefahren, um dort mit seinem Citroen zu drehen. Hierbei bemerkte er Rauch im Fahrzeug und hielt an. Daraufhin geriet das Auto schnell in Vollbrand, wobei ein parkender BMW beschädigt wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand, Personen kamen nicht zu Schaden. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen, für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

7. Motorradfahrer stürzt und verletzt sich, Limburg, Am Hammerberg, Dienstag, 25.06.2024, 22:20 Uhr

(wie) Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend in Limburg gestürzt und wurde dabei verletzt. Der 21-Jährige befuhr mit seinem Motorrad die B 8 von Lindenholzhausen kommend in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des Pendlerparkplatzes Am Hammerberg verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Er schlidderte mehrere Meter über den Asphalt und verletzte sich aufgrund der fehlenden Schutzkleidung. Vom Rettungsdienst wurde der Verletzte zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bekannte des Verletzten kümmerten sich um das beschädigte Motorrad.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell