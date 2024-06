PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Schüsse bei Hochzeitskorso - Jugendlicher löst Polizeieinsatz aus +++ Feier artet aus +++ Während Oldtimertreffen Pkw beschädigt +++ Einbruch in Gebäude von Turnverein

Limburg (ots)

1. Schüsse bei Hochzeitskorso - Jugendlicher löst Polizeieinsatz aus, Limburg-Eschhofen, Londoner Straße, Samstag, 22.06.2024, 14.45 Uhr

(ro)Ein Jugendlicher hat am Samstag in Limburg-Eschhofen mit einer Schreckschusspistole geschossen und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 14.45 Uhr gingen mehrere Notrufe ein, dass im Industriegebiet Süd eine Person aus einem roten Ford heraus mit einer Pistole mehrere Schüsse in die Luft abgeben würde. Mehrere Streifen fuhren zu dem genannten Gebiet und leiteten eine Fahndung in den umliegenden Straßen ein. Die Beamten konnten die beschriebene Person in dem roten Ford in der Londoner Straße antreffen. Bei einem 15-jährigen Mitfahrer der insgesamt vier Fahrzeuginsassen stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe fest. Entsprechende Platzpatronen und weitere Feuerwerkskörper fanden die Polizisten bei der Durchsuchung des Fahrzeugs auf und stellten diese sowie die Schreckschusswaffe sicher. Der Jugendliche muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

2. Feier artet aus,

Merenberg, In der Hembach, Sonntag, 23.06.2024, 1.30 Uhr

(ro)Am frühen Sonntagmorgen ist eine Feier in Merenberg ausgeartet, es wurden drei Personen verletzt. Der Polizei wurde gegen 1.30 Uhr eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten vor dem Dorfgemeinschaftshaus in der Straße "In der Hemsbach" gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten den Hausmeister und zwei Gäste der Feier antreffen, die im Rahmen einer Auseinandersetzung verletzt worden waren. Der Schläger sei vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet. Eine Behandlung des herbeigerufenen Rettungsdienstes lehnten alle drei ab. Die Personalien des Aggressors sind bekannt. Die Polizei in Weilburg hat die Ermittlungen, insbesondere auch zu dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06471) 9386-0 entgegen.

3. Während Oldtimertreffen Pkw beschädigt, Bad Camberg, Jahnstraße, Freitag, 21.05.2024, 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(fh)Am Freitagabend haben Unbekannte während eines Oldtimertreffens in Bad Camberg ein ausgestelltes Fahrzeug beschädigt. Gegen 21:00 Uhr wurde auf der als Veranstaltungsfläche deklarierten Grünfläche in der Jahnstraße ein beschädigter VW Multivan festgestellt. Unbekannte hatten im Zeitraum seit 18:00 Uhr die linke Seitenscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen und so einen Schaden von etwa 400 Euro verursacht.

Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Einbruch in Gebäude von Turnverein,

Weilburg-Ahausen, Grundbachstraße, Mittwoch, 19.06.2024, 00:00 Uhr bis Sonntag, 23.06.2024, 13:50 Uhr

(fh)Zwischen Mittwoch und Sonntag sind Unbekannte in das Gebäude eines Turnvereins im Weilburger Stadtteil Ahausen eingebrochen. Zu einem bislang nicht näher eingrenzbaren Zeitpunkt suchten die Täter das Gebäude in der Grundbachstraße auf und hebelten zwei Zugangstüren auf. Über diese Wege gelangten die Einbrecher in der Folge in das Gebäude und aus diesem wieder heraus. Während der Tat ließen sie eine motorbetriebene Heckschere mitgehen. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Dir Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

5. Zwei Diebe machen sich an Bagger zu schaffen, Hadamar-Niederzeuzheim, Brückenmühle, Brücke über dem Elbbach, Freitag, 21.06.2024 bis Samstag, 22.06.2024

(fh)In der Nacht zum Samstag geriet ein Bagger bzw. dessen Bauteile in Hadamar-Niederzeuzheim ins Visier von Langfingern. Spuren am Tatort deuten darauf hin, dass der auf einer Brücke im Bereich Brückenmühle abgestellte Bagger geöffnet und daraus neben einem Kraftstofffilter auch Diesel entwendet worden war. Im Nachgang meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der in der Nacht zwei etwa 1,70 m große und dunkelhaarige Männer im Alter von 30 bis 35 Jahren in der Nähe des Baggers beobachtet hatte.

Weitere Zeuginnen und Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell