POL-LM: Rücknahme von Vermisstenfahndung

Limburg (ots) - 1. Einbruch in Wohnung in Mehrfamilienhaus Tatort: 65549 Limburg, Grabenstraße Tatzeit: Sa. 22.06.24, 08:00 Uhr - 21:30 Uhr Unbekannte entwenden Schmuck aus der Wohnung Im Verlauf des Samstags verschafften sich unbekannte Täter im Tatzeitraum unbefugt Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Grabenstraße in Limburg. Dort entwendeten ...

