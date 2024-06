PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbrüche+++Diebstahl an Baustellenbagger+++Verkehrsunfallflucht+++

Limburg (ots)

1. Einbruch in Wohnung in Mehrfamilienhaus

Tatort: 65549 Limburg, Grabenstraße Tatzeit: Sa. 22.06.24, 08:00 Uhr - 21:30 Uhr

Unbekannte entwenden Schmuck aus der Wohnung

Im Verlauf des Samstags verschafften sich unbekannte Täter im Tatzeitraum unbefugt Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Grabenstraße in Limburg. Dort entwendeten sie hochwertigen Schmuck und eine Armbanduhr. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 2.000EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch ins Tipidorf am Hainberg,

Tatort: 35781 Weilburg, Hainallee Tatzeit: Mittwoch, 01.05.2024 bis Samstag, 22.06.2024

Eingebrochen und Einrichtungsgegenstände entwendet

In der Zeit zwischen Mittwoch, 01.05.2024 und Samstag, 22.06.2024 wurde in das Tipidorf am Hainberg eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände und gelangten in den Bauwagen, eine Gartenhütte, eine Rundhütte und 3 Tipis indem sie Türen aufbrachen, oder Fenster einschlugen. Alle Räumlichkeiten wurden durchsucht. Eine 200-Liter Metalltonne, drei Leitern und ein Hochbett wurden entwendet. Aufgrund des festgestellten Zustands vor Ort kann davon ausgegangen werden, dass die Örtlichkeit auch mehrere Tage als Übernachtungsmöglichkeit genutzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von circa 200,-EUR. Die entwendeten Gegenstände hatten einen Wert von circa 600,-EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

3. Besonders schwerer Fall des Diebstahls an Kraftfahrzeug

Tatort: 65589 Hadamar, Brückenmühle (dortige Baustelle) Tatzeit: Fr. 21.06.2024 - Sa. 22.06.2024

Fahrzeugteile und Diesel gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Personen den Luft-/Öl- und Kraftstofffilter aus dem Motorraum eines Baggers abmontiert, der dort in einer Baustelle auf der Brücke am Ortsausgang abgestellt war. Vermutlich wurde auch Dieselkraftstoff aus dem Bagger abgezapft.

Ein Zeuge hat am Abend des 21.06. zwei verdächtige Personen am Tatort gesehen, die vermutlich mit der Straftat in Zusammenhang stehen.

Diese beschreibt er wie folgt.:

- 30-35 Jahre

- Männlich

- Ca. 170 cm groß

- Dunkle Haare

- Südländisches Erscheinungsbild

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 entgegen.

4. Verkehrsunfallflucht

Tatort: 35781 Weilburg, Viehweg, DM-Kundenparkplatz Tatzeit: Samstag, 22.06.2024, 17:37 Uhr

Unfall verursacht und weggefahren

Am Samstag, 22.06.2024 um 17:37 Uhr kam es beim Ausparken auf dem Parkplatz des DM-Drogeriemarktes am Viehweg in Weilburg zu einem Unfall. Eine 19-jährige PKW-Fahrerin aus Alsbach-Hähnlein beabsichtigte aus ihrer Parkbucht rückwärts auszuparken. Sie beobachtete, dass ein grauer VW-Caddy das Gleiche aus der hinter ihr gelegenen Parkbucht machte. Aus diesem Grund blieb sie stehen und gewährte dem VW-Caddy die Zeit auszuparken. Dieser wurde jedoch in einem so weiten Bogen ausgeparkt, dass es doch zum Zusammenstoß mit der Anhängerkupplung des VW-Caddy mit der hinteren Stoßstange des Fahrzeugs der 19-Jährigen kam.

Nach dem Zusammenstoß verließ der Verursacher mit dem VW-Caddy die Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Er wurde dabei noch von Zeugen auf den Unfall hingewiesen. Am Fahrzeug der 19-Jährigen entstand ein Sachschaden von circa 1000,-EUR. Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell