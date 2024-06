PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Autofahrer angegriffen +++ Einbrecher unterwegs +++ Baumaschinen beschädigt +++ Jugendlicher sorgt für Polizeieinsatz +++ Werkstattbesuch mit Folgen

Limburg (ots)

1. Autofahrer angegriffen, Limburg, Schiede, Montag, 24.06.2024, 13.15 Uhr

(ro)In Limburg wurde am Montag ein Autofahrer von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen. An einem Zebrastreifen in der Straße "Schiede" in Höhe der Eisenbahnstraße kam es gegen 13.15 Uhr zu Streitigkeiten zwischen der fünf- bis sechsköpfigen Gruppe und dem Fahrer, da die Jugendlichen den Fußgängerüberweg mehrmals überquerten. Im Verlauf des Streits beschimpften sie den Fahrzeugführer und traten gegen dessen Mercedes. Einer der Jugendlichen habe dann unvermittelt die Fahrertür geöffnet und dem 47-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Hierdurch wurde der Fahrer leicht verletzt. Die Gruppe entfernte sich in Richtung Bahnhof. Die herbeigerufene Polizeistreife konnte die Personen nicht mehr ausfindig machen. Es handelte sich um fünf bis sechs Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren. Der Großteil sei mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen, einer komplett schwarz. Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Einbrecher unterwegs, Hadamar, Am Steinkreuz, Sonntag, 23.06.2024, 3.50 Uhr

(ro)In der Nacht auf Montag haben Einbrecher ein Fachgeschäft für E-Zigaretten in Hadamar heimgesucht. Mindestens zwei Täter drangen nach ersten Erkenntnissen gegen 3.50 Uhr gewaltsam über ein Fenster ein und durchsuchten den Verkaufsraum. Sie entwendeten verschiedenes Zubehör für E-Zigaretten im Wert von etwa 17.000 Euro und flüchteten unerkannt. Hinweise zu dem Einbruch melden Sie bitte der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0.

3. Baumaschinen beschädigt, Hadamar, Kreisstraße 479, Freitag, 21.06.2024, 12 Uhr bis Montag, 24.06.2024, 8 Uhr

(ro)Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen haben Unbekannte auf einem Baustellengelände an der Kreisstraße 479 Höhe Hadamar Baumaschinen beschädigt. Die Täter gelangten unberechtigt auf das Gelände und machten sich an zwei Baggern zu schaffen, indem sie Luft- und Dieselfilter sowie Bolzen teilweise gewaltsam entfernten. Weiterhin durchtrennten sie Kabel eins Stromaggregats. Sie hinterließen einen Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro, bevor sie sich unerkannt entfernten. Die Polizei in Limburg bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

4. Jugendlicher sorgt für Polizeieinsatz, Limburg, Bahnhofsvorplatz, Montag, 24.06.2024, 19.20 Uhr

(ro)Ein Jugendlicher sorgte am Montagabend für einen Polizeieinsatz in Limburg. Die Polizei wurde gegen 19.20 Uhr von der Bundespolizei und der Stadtpolizei um Unterstützung bei der Kontrolle eines renitenten 18-Jährigen aus Runkel auf dem Bahnhofsvorplatz gebeten. Dieser hatte zuvor laut herumgeschrien und wahllos Passanten, aber auch die eingesetzten Beamten beleidigt. Da jegliche Kommunikationsversuche scheiterten, erteilten die Polizisten ihm schließlich einen Platzverweis. Diesem kam er nicht nach. Bei seiner Ingewahrsamnahme mussten ihm die Handfesseln angelegt werden. Nach einem Aufenthalt im Polizeigewahrsam wurde der 18-Jährige gegen 21 Uhr von einem Angehörigen abgeholt.

5. Werkstattbesuch mit Folgen, Weilburg, Keilswingert, Montag, 24.06.2024, 15 Uhr

(ro)Eine Frau hat am Montagnachmittag in Weilburg eine Autowerkstatt aufgesucht und einen Unfall verursacht. Nach ersten Erkenntnissen stieg die Fahrerin eines Mercedes gegen 15 Uhr auf dem Gelände in der Straße "Keilswingert" bei laufendem Motor aus ihrem Fahrzeug aus, ohne dieses mit der Handbremse gesichert zu haben. Während das Fahrzeug weiterrollte, setzte sich die Frau wieder hinters Steuer und wollte bremsen. Offenbar verwechselte sie das Brems- mit dem Gaspedal und beschleunigte den Mercedes ungewollt, sodass dieser zuerst zwei geparkte Fahrzeuge streifte, bevor er nach einer Kollision mit der Gebäudefassade zum Stillstand kam. Die Fahrerin wurde verletzt und von einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von über 25.000 Euro.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell