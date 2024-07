Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Traktor fing Feuer - Fahrrad und Handy entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Einbruch in Bar

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Sonntag, 17:30 Uhr und Montag, 13:00 Uhr, in eine Bar in der Ulrichstraße ein. Im Innenraum wurden zwei Spielautomaten gewaltsam angegangen, wobei ein mittlerer vierstelliger Betrag entwendet wurde. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Rufnummer 07151/65061 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Fahrzeugbrand

Am Montagabend gegen 19:30 Uhr geriet ein Traktor auf der Luitenbacher Höhe in Brand. Ursache war ein technischer Defekt. Der Traktor brannte auf dem Weg in den Weinbergen vollständig aus. Zu einer Verletzung von Personen kam es nicht. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Personen zur Löschung im Einsatz.

Winnenden: Fahrraddiebstahl

Ein in der Waiblinger Straße abgestelltes Mountainbike "Rose Bonero 2" in der Farbe beige wurde am Montag im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr von einem unbekannten Täter entwendet. Das Fahrrad war mittels Bügelschloss gesichert, welches der Täter ebenfalls mitnahm. Das Fahrrad hatte einen Wert von ca. 1150 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter 07195/6940 entgegen.

Winnenden: Diebstahl aus unverschlossenem Auto

Für wenige Minuten wurde ein Ford auf einem Parkplatz in der Straße "Am Jakobsweg" unverschlossen abgestellt. In dieser Zeit entwendete ein unbekannter Täter ein Smartphone aus einer Halterung hinter der Frontscheibe. Das hellblaue Smartphone der Marke Xiaomi hatte einen Wert von ca. 80 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter 07195/6940 entgegen.

Winnenden: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Montagnacht gegen 23:30 Uhr kollidierte ein Radfahrer auf der Hungerbergstraße mit dem Heck eines geparkten PKW. Der Mann stürzte und musste im Krankenhaus behandelt werden. Im Krankenhaus ergab sich, dass er unter Alkoholeinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme zur Bestimmung seiner Fahrtauglichkeit durchgeführt wurde. Der 23-jährige Radfahrer muss sich nun aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

Murrhardt: Radfahrer verletzt - Zeugen zu Unfallgeschehen gesucht

Ein 72-jähriger Radfahrer verletzte sich am Sonntag bei einem Unfall leicht. Er befuhr gegen 18 Uhr die Fornsbacher Straße stadtauswärts, als er von einem Pkw Audi A8 überholt wurde. Der unbekannte Autofahrer missachtete den Seitenabstand zum Radfahrer, der deshalb nach rechts auswich und bei der Kollision mit dem Bordstein stürzte. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer wird von der Polizei Murrhardt unter Tel. 07192/5313 erbeten.

Weissach im Tal: Radfahrer schwer verletzt

Ein 36-jähriger Radfahrer befuhr am Montag gegen 22:40 Uhr die abschüssige Gartenstraße in Richtung Forststraße. Er kam dort aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab, überquerte einen Gehweg und prallte gegen eine Hauswand. Der Mann verletzte sich schwer und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Pedelec-Fahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

Fellbach: Auffahrunfall

Eine 67-jährige Fahrerin eines Pkw Honda befuhr am Montag kurz nach 11 Uhr die Fellbacher Straße und erkannte zu spät, dass vorausfahrende Autos wegen eines querenden Fußgängers verkehrsbedingt anhielten. Sie fuhr auf einen Pkw VW auf, der in der Folge noch auf einen Pkw Dacia aufgeschoben wurde. Zwei Mitfahrerinnen im Pkw der Unfallverursacherin verletzten sich bei dem Aufprall leicht. Der Sachschaden an den Unfallautos wurde auf 25.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell