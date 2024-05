Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 42-Jähriger attackiert Reisende mit Gehhilfe - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen in Gewahrsam

Dortmund (ots)

Am Sonntagnachmittag (19. Mai) schlug ein Mann mehrere Passanten am Hauptbahnhof Dortmund mit seinem Gehstock. Anschließend widersetzte er sich den Maßnahmen der Bundespolizisten und beschimpfte diese.

Gegen 16:45 Uhr erschien ein 42-Jähriger in der Bundespolizeidienststelle am Dortmunder Hauptbahnhof und gab an, von einem Mann mit einem Gehstock geschlagen worden zu sein. Dabei soll der polnische Staatsbürger den Ukrainer (42) an der Wade getroffen haben, verletzt wurde er dabei nicht. Vor einem Schnellrestaurant, in der Nähe der Wachräume stellten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen (42). Als sie sich dem aggressiven Mann näherten, attackierte und schubste dieser gerade weitere Personen. Die Bundespolizisten brachten den Polen daraufhin zu Boden und fixierten ihn. Da er sich weigerte den Anweisungen der Beamten zu folgen und sich vehement gegen die Laufrichtung sperrte, wurde er anschließend in das Bundespolizeirevier getragen. Verletzt wurde bei der Tathandlung niemand.

Vor Ort versuchte der Aggressor sich selbst zu verletzten, indem er seinen Kopf vor die Wand schlug. Die Uniformierten unterbanden dies und führten ihn der Gewahrsamszelle zu. Eine Durchsuchung des Wohnungslosen verlief negativ. Während der gesamten Maßnahmen beleidigte er die Polizisten mehrfach. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der 42-Jährige mit 1,66 Promille alkoholisiert war.

Nach der Untersuchung eines Polizeiarztes, wurde der Tatverdächtige, zur Verhinderung weiterer Straftaten, dem Gewahrsam der Polizei Dortmund zugeführt. Zudem wird er sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten müssen.

