Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 43-Jährigen im grenzüberschreitenden Reisebus auf der Bundesautobahn 40

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am Samstag, 18. Mai 2024 um 12:15 Uhr, überprüfte die Bundespolizei auf der Autobahn 40 an der Anschlussstelle Niederdorf einen 43-jährigen Polen als Fahrgast eines grenzüberschreitenden Reisebusses auf der Fahrt von Dänemark nach Leipzig. Im Rahmen der Kontrolle legte der Mann den Beamten seinen gültigen polnischen Reisepass vor. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Münster mit einem Haftbefehl wegen Diebstahl gesucht wird. Hiernach musste der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 200 EUR bezahlen oder eine 10-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Nach Zahlung der fälligen Geldstrafe auf der Dienstelle wurde ihm die Weiterreise gestattet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell