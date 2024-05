Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Flutlichtspiel auf dem Betzenberg - Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Am Samstagabend ist der 1. FC Magdeburg zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern. Anpfiff der Partie im Fritz-Walter-Stadion ist um 20:30 Uhr.

Bereits im Kartenvorverkauf wurden nach Angaben des Veranstalters mehr als 40.000 Karten abgesetzt; am Spieltag wird mit 45.000 Besuchern gerechnet, darunter mehrere tausend Fans des Gastvereins aus Sachsen-Anhalt. Das heißt: Am Samstagabend wird es wieder voll auf den Straßen in und um Kaiserslautern. Hinzu kommt, dass es aufgrund von Sperrungen auf den Bahnstrecken zu einigen Änderungen oder Ausfällen bei den Zugverbindungen kommt. Gerade ab 21 Uhr ist die Strecke Richtung Homburg/Saarbrücken und Kusel gesperrt. Die Deutsche Bahn bietet einen Schienenersatzverkehr, allerdings mit geringen Kapazitäten, an. Es ist daher nach dem Spiel keine Rückfahrt mit dem Zug auf diesen Strecken möglich. Die Fans, die eine An- beziehungsweise Abreise mit dem Zug geplant haben, sollten frühzeitig umplanen. Die Polizei rechnet aus diesem Grund mit einem außergewöhnlich hohen Verkehrsaufkommen und dadurch bedingt mit entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet von Kaiserslautern. Es wird empfohlen die "Park & Ride" Parkplätze Schweinsdell an der Autobahnausfahrt Kaiserslautern Ost und die Parklätze im Uni-Gebiet zu nutzen. Der Parkplatz Schweinsdell ist von der A63 über die Abfahrt Sembach zu erreichen. Von den P&R Parkplätzen pendeln Shuttlebusse der Stadtwerke Kaiserslautern zum Stadion und wieder zurück. Der Shuttleservice startet zwei Stunden vor Spielbeginn. Nähere Infos hierzu finden Sie auf der Internetseite des 1. FC Kaiserslautern unter https://fck.de/de/stadion/anfahrt/. Auch auf dem Messeplatz steht, wie gewohnt Parkfläche für Gästefans zur Verfügung. Im Wohngebiet rund um das Stadion ist kaum Parkraum vorhanden. Daher die Bitte: Fahren Sie nicht hoch auf den Betzenberg. Dadurch können erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich verhindert werden. Planen Sie für dieses Spiel mehr Zeit als sonst für Ihre An- und Abreise ein. Gerade auch rund um das Viadukt und den Elf-Freunde-Kreisel kann es wie gewohnt zu kurzzeitigen Sperrungen für den Fahrzeugverkehr kommen. Versuchen Sie, wenn immer möglich die Bereiche Barbarossastraße, Kantstraße, Zollamtstraße, und Logenstraße mit Ihren Fahrzeugen zu meiden. Um Störungen frühzeitig zu erkennen und die Verkehrswege im Blick zu haben, werden durch die Polizei Drohnen eingesetzt.

Bundes- und Landespolizei stellen klar: Wir tolerieren in Kaiserslautern keine Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen und gehen konsequent gegen Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten. Randale und Krawalle haben nichts mit Fankultur zu tun. Menschen, die Auseinandersetzungen und Gewalt suchen, bringen die überwältigende Mehrheit der Fußballfans, die an den Spieltagen einfach nur Spaß am Fußball haben wollen, in Verruf. Unser Appell an alle Besucherinnen und Besucher: Distanzieren Sie sich deutlich von gewaltbereiten Gruppierungen oder Personen und zeigen Sie dadurch diesen Verhaltensweisen klare Grenzen!

Allgemeine Informationen zu den Polizeieinsätzen bei Fußballspielen auf dem Betzenberg finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern. Informationen zu Verkehr und Polizeieinsatz veröffentlicht das Polizeipräsidium Westpfalz außerdem am Spieltag unter dem Hashtag #FCKFCM, auf X (vormals Twitter) unter https://twitter.com/polizei_kl; die Nachrichten der Bundespolizei finden Sie unter https://twitter.com/bpol_koblenz. Die Bundespolizei und das Polizeipräsidium Westpfalz wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise, sowie einen angenehmen Fußballabend in Kaiserslautern. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell