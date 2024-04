Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 24.04.2024, 18 Uhr, bis zum 25.04.2024, 6:30 Uhr, brachen Unbekannte einen Baustellencontainer in der Dammstraße auf. Aus dem Container wurden mehrere Werkzeuge gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Haben Sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Dammstraße beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell