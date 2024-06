Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher erbeuten Zigaretten aus Verbrauchermarkt

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Nachdem sie in der Nacht von Mittwoch (12. Juni), 22 Uhr, auf Donnerstag (13. Juni), 03.30 Uhr, eine Tür an einem an der Fichtenstraße gelegenen Verbrauchermarkt aufgehebelt hatten, gelangten Einbrecher in die Verkaufsräume und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Zigaretten. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell