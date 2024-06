POL-HS: Einbruch in Arztpraxis

Erkelenz-Gerderath (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Vossemer Straße. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Die Tat ereignete sich am Mittwoch (12. Juni) zwischen 14.05 Uhr und 18.40 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

