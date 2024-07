Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Schlägerei auf einer Baustelle

Aalen (ots)

Am heutigen Dienstag kam es gegen 11:50 Uhr zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung auf einer Baustelle am Alten Postplatz. An der Auseinandersetzung, welche im Bereich eines Bürocontainers begann und sich in Richtung Alter Postplatz auf die Fahrbahn verlagerte, waren sechs Beschäftigte eines Betriebes beteiligt. Teilweise kam es wohl zum Einsatz von Eisenstangen. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben mehreren Streifenbesatzungen der Polizei war auch der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

