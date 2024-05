Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hunger auf Kuchen

Erfurt (ots)

Hunger auf Kuchen hatte ein Ladendieb Donnerstagabend in Erfurt. Im Ortsteil Rieth ging der 38-Jährige gegen 18:00 Uhr in einen Supermarkt. Dort steckte er sich Kuchen im Wert von drei Euro ein. Sein Diebstahl blieb jedoch nicht unbemerkt. Zwei Ladendetektive sprachen den polizeibekannten Mann hinter der Kasse an und forderten ihn auf, mit in ihr Büro zu kommen. Als sich der 38-Jährige weigerte, kam es zu einem Gerangel, bei dem er leicht verletzt wurde. Ohne die ersehnte Köstlichkeit, aber mit einer Anzeige im Gepäck, musste er am Ende den Heimweg antreten. (DS)

