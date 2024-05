LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Fahrradfahrerin

Erfurt (ots) - Zu viel Alkohol wurde einem Mopedfahrer in Erfurt zum Verhängnis. Mittwochnachmittag war er in der Krämpfervorstadt mit seinem Kleinkraftrad gestürzt. Dabei verletzte sich der 56-jährige Fahrer leicht. Während der Unfallaufnahme kam zu Tage, dass er betrunken war. Er erreichte bei einem Alkoholtest mehr als 0,5 Promille. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Dort wurden nicht nur seine Verletzungen versorgt, sondern auch eine Blutentnahme wegen des ...

