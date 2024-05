LPI-EF: Kellerdiebe

Erfurt (ots) - Einem 50-jährigen Mann wurde am Mittwoch in Erfurt das Auto gestohlen. Der Mann hatte seinen weißen Renault Traffic zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr im Storchmühlenweg abgestellt. In dieser Zeit schlugen Diebe zu und ließen das Auto im Wert von 7.300 Euro verschwinden. Eine Spur zu den Tätern gibt es bislang nicht. Die Polizei fahndet nach dem gestohlenen Renault. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle ...

