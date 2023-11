Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Großenkneten +++ Verursacher berauscht und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Zwei Personen wurden am Sonntag, 19. November 2023, 12:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Großenkneten leicht verletzt. Beide Personen flüchteten, wurden aber von der Polizei gestellt. Der Fahrer war alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Ein 22-jähriger Mann aus Großenkneten befuhr mit einem BMW die Ahlhorner Straße in Richtung Ahlhorn. Ungefähr in Höhe der Straße "Bookholt" kam er auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW überschlug sich und kam in einem Graben auf dem Dach liegend zum Stillstand. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der 22-jährige Fahrer und der 18-jährige Beifahrer, ebenfalls aus Großenkneten, erlitten leichte Verletzungen. Beide flüchteten aber zu Fuß vom Unfallort. Sie wurden von Zeugen genau beschrieben und so kurze Zeit später gestellt.

Der 22-Jährige roch nach Alkohol. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,1 Promille. Er räumte zudem ein, vor Fahrtantritt Marihuana geraucht zu haben. Ein Test zeigte den möglichen Konsum von THC und Amphetamin an. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war der 22-Jährige auch nicht. Die Polizei hat unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

