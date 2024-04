Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter wirft Flasche auf Auto

Am vergangenen langen Wochenende hat ein bislang unbekannter Täter eine Bierflasche auf einen Pkw geworfen, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Jahnstraße abgestellt war. An dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.700 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter.

Weingarten

Radlerinnen stoßen zusammen

Leichte Verletzungen hat eine 41 Jahre alte Radfahrerin am heutigen Mittwoch gegen 7.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ravensburger Straße erlitten. Eine 19-jährige Radlerin fuhr aus einem Hofraum auf den Radweg ein und übersah dabei die 41-Jährige. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die 41-Jährige. Der Sachschaden fiel gering aus.

Weingarten

Mit altem Versicherungskennzeichen unterwegs - Anzeige

Schief gegangen ist der Versuch eines Jugendlichen, mit einem Kleinkraftrad und einem Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2009 am Straßenverkehr teilzunehmen. Beamte des Polizeireviers Weingarten waren nach dem Hinweis eines Passanten auf den Motorroller vor einem Schnellrestaurant in der Argonnenstraße aufmerksam geworden. Ein 15-Jähriger hatte den Roller offenbar seinem 14-jährigen Kumpel zur Verfügung gestellt. Er selbst war hingegen mit einem Motorroller ohne Kennzeichen zu dem Restaurant gefahren. Beide Jugendlichen mussten ihre Zweiräder stehen lassen. Auf sie kommen nun strafrechtliche Konsequenzen wegen Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Weingarten

Porsche zerkratzt

Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden an einem Porsche beziffert, dessen rechte Seite ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Samstag, 16 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hat. Der Wagen war in diesem Zeitraum in der Bergstraße abgestellt. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zur Tat und zum Täter.

Bad Waldsee

Unbekannte stehlen Fahrzeugteile

Von einem 1er BMW, der auf dem Gelände einer Autowerkstatt im Stauferring abgestellt war, haben Unbekannte am Osterwochenende verschiedene Fahrzeugteile gestohlen. Der BMW ist derzeit außer Betrieb gesetzt und war zur Tatzeit verschlossen. Dennoch gelang es den Tätern, die Motorhaube, beide Stoßstangen, die Rückleuchten und das Lenkrad auszubauen und zu entwenden. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.

Aulendorf

Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Weit über zwei Promille hatte ein 47 Jahre alter Lkw-Fahrer am Dienstag intus, als er mit seinem Lkw gegen 18 Uhr von der Kreisstraße zwischen Steinenbach und Aulendorf abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist. Zunächst gab der 47-Jährige einer Streife des Polizeireviers Weingarten gegenüber an, sein Beifahrer sei am Steuer gesessen. Die Beamten konnten dies jedoch rasch widerlegen. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 47-Jährigen wahr. Nachdem ein Test einen Wert von rund 2,6 Promille ergeben hatte, musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Zudem stellte sich im Laufe der weiteren Maßnahmen heraus, dass der 47-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für den mit Gerüst beladenen Lkw besitzt. Weder der 47-Jährige, noch sein 38 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Am Lkw und am Baum entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 22.000 Euro. Der Lkw musste abgeschleppt werden.

Kißlegg

Versuchter Einbruch

Ein Supermarkt in der Pfarrer-Lohr-Straße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag von mindestens einem unbekannten Täter mehrfach angegangen worden. Zunächst besprühte der Unbekannte gegen 20.15 Uhr die Eingangstür mit einem Feuerlöscher. Rund eine halbe Stunde später schlug er mit einem kantigen Werkzeug gegen die Glasscheibe eines Nebeneingangs, erlangte jedoch keinen Zutritt zum Gebäude. Kurz nach 1.30 Uhr warf mutmaßlich derselbe Täter einen Schachtdeckel mehrfach gegen die Nebeneingangstür. Auch hier misslang der Einbruch. Der Sachschaden am Gebäude beträgt rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat. Personen, die durch den ausgehobenen Gullideckel gefährdet wurden, sowie der Besitzer des mutmaßlich entwendeten Feuerlöschers, mögen sich unter Tel. 07529/97156-0 bei den Ermittlern melden.

