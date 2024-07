Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ins Gesicht geschlagen

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann und eine Frau gerieten in einem Bus des Schienen-Ersatzverkehrs von Lauterecken nach Kaiserslautern am Sonntagnachmittag in Streit. Als die beiden am Hauptbahnhof ausstiegen, eskalierte die Situation. Zunächst hielt der Unbekannte die 19-Jährige fest und schlug ihr dann ins Gesicht. Im Anschluss machte sich der Angreifer mit einem Begleiter aus dem Staub - nach ihm wird gesucht: Der Täter ist zwischen 18 und 25 Jahre alt. Er hat eine dunkle Hautfarbe und einen dunklen Bart. Zur Tatzeit trug er schwarze Jogginghosen, eine schwarze Mütze und ein schwarzes T-Shirt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat den Vorfall am Guimaräes-Platz beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegengenommen. |kfa

