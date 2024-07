Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mädchen im Freibad belästigt

Kaiserslautern (ots)

Am Wochenende kam es zu einer sexuellen Belästigung in einem Freibad. Nach den derzeitigen Erkenntnissen griff eine Gruppe von mehreren Jugendlichen am Samstag gegen 15 Uhr in der "Waschmühle" vier Mädchen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren an. Hierbei berührten sie ihre Opfer unsittlich. Eine Polizeistreife konnte einen der mutmaßlichen Täter feststellen und kontrollieren. Der 18-Jährige wurde auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Die Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zur Identität der restlichen Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell