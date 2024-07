POL-PPWP: Imbisswagen abgebrannt

Kaiserslautern (ots) - Am Samstagabend verursachte ein E-Scooterfahrer einen Verkehrsunfall am Schillerplatz in Kaiserslautern. Der 32-Jährige übersah im Getümmel des Events "Alles muss raus" eine 57-jährige Frau und fuhr dieser in den Rücken. Durch den unerwarteten Aufprall stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich leicht am linken Bein und der linken Hand. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte starker ...

