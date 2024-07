POL-HAM: Schwerer Verkehrsunfall auf der Warendorfer Straße

Hamm-Heessen (ots) - Eine Alkoholfahrt endete für eine 63-jährige Renault-Fahrerin am Samstag, 29. Juni, kurz nach Mitternacht auf einer Grünfläche an der Kreuzung Veistraße/Dasbecker Weg/Uedinghoffstraße. Die Frau aus Hamm war mit ihrem Wagen auf der Habichtshöhe in Richtung Frielicker Weg unterwegs. Als ihr in Höhe der Straße Meisenhang ein 24-jähriger Mann ...

mehr