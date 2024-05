POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Portemonnaies in Elze

Hildesheim (ots) - Bockenem (els)- In der Heerstraße in der Ortschaft Bornum am Harz kam es zwischen dem 30.05.2024 (17 Uhr) und dem 31.05.2024 (09 Uhr)zu einem Einbruchdiebstahl in eine Scheune. Hierbei erbeutete die unbekannte Täterschaft mehrere Gegenstände/Werkzeuge. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird der Schaden auf circa 800 Euro geschätzt. Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, ...

mehr