Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht am Perkwall in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 30.05.2024, im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr bis 13:10 Uhr, kommt es auf dem rückwärtigen Parkplatz eines vietnamesischen Restaurants am Perwall in Alfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen grauen Skoda Superb rückwärts in Richtung Perkwall in einer Parklücke ein. Als er zu seinem Pkw zurückkehrt stellt er eine Beschädigung an seiner vorderen Stoßstange fest. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Schaden durch ein aus einer gegenüberliegenden Parklücke ausparkendes Kraftfahrzeug verursacht worden. Der oder die Verursachende hat anschließend die Unfallstelle unerkannt verlassen. Personen die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell