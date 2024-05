Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Zeugenaufruf nach Taschendiebstahl im Lebensmittelmarkt in Elze

Hildesheim (ots)

(bur) Am Donnerstag, den 30.05.2024, entwendeten unbekannte Täter in einem unbemerkten Augenblick gegen 13:45 Uhr die Geldbörse einer 60 jährigen Elzerin, die gerade in einem Lebensmitteldiscounter in der Sehlder Straße einkaufte. Dabei wurde ein dreistelliger Geldbetrag aus dem Portemonnaie genommen und dieses auf den Boden geworfen. Ein anderer Kunde fand die Geldbörse und gab diese an der Kasse ab. Die Polizei Elze hat die Anzeige wegen Taschendiebstahl vor Ort aufgenommen und bittet nun mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, sich unter T. 05068-93380 zu melden. Gleichzeitig warnt die Polizei davor, zu unachtsam die Einkäufe in Supermärkten zu tätigen. Die Geldbörse sollte vornehmlich in Innentaschen der Jacke aufbewahrt werden. Seien Sie misstrauisch, wenn sich fremde Personen zu nahe an Sie herantreten. Es ist in der Vergangenheit bereits zu einigen Taten dieser Art in Elze und Gronau gekommen.

