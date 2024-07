Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht: Alkoholisierte 63-Jährige landet im Graben

Hamm-Heessen (ots)

Eine Alkoholfahrt endete für eine 63-jährige Renault-Fahrerin am Samstag, 29. Juni, kurz nach Mitternacht auf einer Grünfläche an der Kreuzung Veistraße/Dasbecker Weg/Uedinghoffstraße.

Die Frau aus Hamm war mit ihrem Wagen auf der Habichtshöhe in Richtung Frielicker Weg unterwegs. Als ihr in Höhe der Straße Meisenhang ein 24-jähriger Mann mit seinem Mercedes entgegenkam, geriet sie in den Gegenverkehr.

Dank der schnellen Reaktion des Mercedes-Fahrers konnte dieser zwar einen Frontalzusammenstoß vermeiden, beide Fahrzeuge stießen jedoch seitlich zusammen.

Nach der Kollision fuhr die Renaultfahrerin einfach weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Sie kam erst in einem Straßengraben im Bereich Veistraße/ Dasbecker Weg/ Uedinghoffstraße zum Stehen.

Selbst hier versuchte sie noch, ihr Fahrzeug aus dem Graben zu manövrieren, was ihr jedoch nicht gelang.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die 63-jährige Hammerin stark alkoholisiert angetroffen werden.

Ihr Führerschein wurde sichergestellt - außerdem begleitete sie die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeiwache.

Da nicht auszuschließen war, dass die 63-Jährige in unmittelbarer Nähe ein weiteres Fahrzeug beschädigt hatte, wurde ihr Wagen ebenfalls sichergestellt. (ds)

