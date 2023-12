Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizeipräsidentin in der Polizeidirektion Göttingen: Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens führt Tanja Wulff-Bruhn offiziell ins Amt ein

Die Polizeidirektion Göttingen hat nun auch ganz offiziell eine neue Polizeipräsidentin: Tanja Wulff-Bruhn wurde am Freitag, den 15. Dezember 2023, im Innenministerium in Hannover von der Niedersächsischen Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, acht Monate nach ihrem kommissarischen Anritt ins Amt eingeführt.

Tanja Wulff-Bruhn war zum 1. April 2023 zusammen mit dem Polizeivizepräsidenten Mathias Schröder in die Polizeidirektion Göttingen gekommen. Sie wurde zu diesem Zeitpunkt mit der Wahrnehmung der Geschäfte betraut und hatte sich offiziell auf den Dienstposten beworben. Wulff-Bruhn hatte zuletzt das Einsatzreferat des Landespolizeipräsidiums geleitet und war auf Gwendolin von der Osten gefolgt, die zuvor als Polizeipräsidentin in die Polizeidirektion Hannover berufen wurde.

"In den vergangenen Monaten habe ich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, Angehörige anderer Behörden, befreundeter Hilfsorganisationen sowie Personen des öffentlichen Lebens kennen- und schätzen gelernt. Ich freue mich sehr, dass ich mich nun auch ganz offiziell als Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen bezeichnen und die Geschäfte der Behörde nicht mehr nur kommissarisch leiten darf. Es erfüllt mich außerdem mit großem Stolz, eine Direktion zu führen, die nicht nur hervorragend aufgestellt ist, sondern deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotz aller Herausforderungen und Belastungen stets hochengagiert und professionell für die Sicherheit unserer Gesellschaft und den Schutz unserer Demokratie eintreten. Ich blicke daher zuversichtlich in die Zukunft und bin überzeugt davon, dass wir auch künftige Aufgaben gemeinsam meistern werden", erklärt Tanja Wulff-Bruhn anlässlich ihrer Amtseinführung.

Tanja Wulff-Bruhn trat im Oktober 1997 in den Dienst der Polizei Niedersachsen und absolvierte ihr Studium an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Hann. Münden. Nach abgeschlossenem Studium kam sie als Polizeikommissarin in die Bereitschaftspolizei nach Hannover. Anschließend fand sie in der Polizeidirektion Hannover vielfältige Verwendungen, unter anderem als Sachbearbeiterin in verschiedenen Dienstzweigen, als Einsatzführerin und Dienstabteilungsleiterin im Einsatz- und Streifendienst, als Leiterin eines Einsatz- und Streifendienstes und als Leitende Beamtin vom Dienst in der Lage- und Führungszentrale. Ab Oktober 2008 absolvierte sie das Studium zum höheren Dienst. Im Anschluss daran wurde sie Leiterin des Dezernates für Technik sowie Führungs- und Einsatzmittel in der Polizeidirektion Osnabrück. 2012 ging es als Einsatzdezernentin zurück in die Polizeidirektion Hannover. Nach einer daran anschließenden einjährigen Tätigkeit als Referentin im Einsatzreferat im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport leitete sie eine Kriminalfachinspektion im Zentralen Kriminaldienst der Polizeidirektion Hannover, bevor sie die Leitung des Polizeikommissariats Hannover-Lahe übernahm. Es folgten weitere Leitungspositionen, etwa in der Bereitschaftspolizei und zuletzt im Einsatzreferat des Landespolizeipräsidiums.

Tanja Wulff-Bruhn hat zwei Kinder und lebt im Süden der Region Hannover.

