POL-HAM: Präventionstag der Polizei Hamm: Gemeinsam gegen Autoaufbrecher

Die Fallzahlen für Diebstähle aus Kfz sind zuletzt deutlich angestiegen. Zwar gelang es der Polizei Hamm in den vergangenen Wochen Täter festzunehmen und in Haft zu bringen. Um den Aufbrüchen weiter entgegenzuwirken, hat die Polizei Hamm am Donnerstag, 27. Juni, im Rahmen einer Präventionsaktion Autofahrerinnen und -fahrer zudem für dieses Risiko sensibilisiert.

In zahlreichen Gesprächen haben Pkw-Führerinnen und -Führer nach dem Parken Informationen zu korrekten Verhaltensweisen bekommen. Zudem überprüften die Beamten bereits abgestellte Autos. Sie achteten insbesondere darauf, ob diese ordnungsgemäß verschlossen waren und ob Wertgegenstände zurückblieben. Bei Auffälligkeiten hinterließen sie Informationsbroschüren.

Unterwegs waren die Einsatzkräfte im Bereich Hans-Böckler-Platz, dem Parkhaus an der Brüderstraße, am Marktplatz an der Pauluskirche sowie auf den Parkplätzen und in den Parkhäusern an der Gutenbergstraße. Damit deckten sie einige der Orte ab, an denen die Taten in der Vergangenheit stattgefunden haben. Besonders häufig meldeten Bürgerinnen und Bürger Autoaufbrüche in Hamm-Mitte. Hier zeigt sich im Vergleich zu allen anderen Stadtbezirken eine auffällige Diskrepanz.

Die Beobachtungen am Präventionstag passen zur Statistik. Demnach haben Täter in etwa 40 Prozent der Fälle leichtes Spiel, weil die Fahrzeuge unverschlossen sind. Doch meistens brechen sie die Kraftfahrzeuge etwa durch das Einschlagen von Seitenscheiben gewaltsam auf. Angelockt werden sie häufig von sichtbar zurückgelassenen Taschen, Smartphones, Sonnenbrillen oder Münzgeld.

Die Polizei Hamm rät Autofahrerinnen und -fahrern deshalb:

- Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug

wirklich verschlossen ist. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern.

- Schließen Sie Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios. - Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Smartphone, Laptop, Sonnenbrille) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch Ladekabel, mobile Navigationsgeräte sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise

zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Diebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

- Bewahren Sie auch keine Wertsachen im Kofferraum auf.

All diese Hinweise sollten Bürgerinnen und Bürger auch dann dringend beachten, wenn sie ihr Auto "nur mal kurz" verlassen. Schon wenige Minuten sind für Täter genug.

Außerdem gilt: Die Polizei kann gänzlich ungesicherte Pkw unter Umständen zum Eigentumsschutz sicherstellen. Für den unverschlossenen Pkw kann sie ein Verwarnungsgeld erheben. (jes)

