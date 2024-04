POL-NOM: Diebstahl

Uslar (ots) - Uslar (reu.), 37170 Uslar, Alleestraße 2, Höhe Tankstelle, 12.04.2024, 18:20 Uhr. Am Freitagabend fuhr ein 18-Jähriger Pkw-Fahrer aus Uslar vom Tankstellengelände der Oil-Tankstelle auf die Alleestraße und missachtete hierbei die Vorfahrt eines auf der Alleestraße fahrenden 35-Jährigen Pkw-Fahrers aus Northeim. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8000 EUR. Der Unfallverursacher wurde vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. Rückfragen ...

mehr